03 декабря 2025 в 12:07

Адвокат объяснил, что делать при задержке зарплаты

Адвокат Панасюк: работник вправе обратиться в суд при задержке зарплаты

Работник вправе обратиться в суд при задержке заработной платы, заявил «Газете.Ru» адвокат Валерий Панасюк. Он уточнил, что подобные трудовые споры относятся к социально значимым. Это значит, что их рассмотрят в ускоренном порядке.

Если работнику действительно не выплатили положенные деньги, суд, как правило, удовлетворяет такие требования. Работодателя может настигнуть не только гражданская и административная, но и уголовная ответственность. Поэтому в нашей стране отстоять свои права по зарплате достаточно просто. Механизмы защиты действительно работают, — отметил Панасюк.

Эффективной мерой также является обращение в Государственную инспекцию труда, которая способна привлечь компанию к административной ответственности. Еще один вариант — подача заявления в прокуратуру, которая может инициировать собственную проверку.

Ранее юрист Вячеслав Печников заявил, что публикация фотографий сотрудника с корпоратива без его согласия может стать поводом для претензии. Он отметил, что снимок — это персональные данные человека.

