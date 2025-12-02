Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 13:00

В одном регионе станут поощрять чиновников, сообщивших о попытке их подкупа

Для нижегородских чиновников введут поощрения за сообщения о попытке их подкупа

Андрей Гнеушев Андрей Гнеушев Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
В Нижегородской области с 1 января 2026 года введут поощрения для чиновников, которые уведомят о попытке их подкупа, пишет НТА-Приволжье. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Изменение внесли в положение об оплате труда госслужащих, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах региона. Согласно ему, уведомившим о попытке подкупа госслужащим выплатят единовременное поощрение.

Его размер составит 50% одного месячного денежного содержания. Уточняется, что единовременное поощрение будут выплачивать по решению губернатора и за счет утвержденной сметы расходов на содержание аппарата.

Ранее сообщалось, что глава второго отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Кемеровской области Леонид Харитонов был задержан по делу о получении взятки. Следствие выясняет все обстоятельства дела.

