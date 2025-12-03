Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа Песков: телефонный разговор Путина и Трампа может быть проведен в любой момент

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть быстро организован в любой момент, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что в настоящий момент конкретные результаты должны быть достигнуты на уровне экспертов, передает ТАСС.

Телефонный разговор возможен в любой момент. Есть возможность его организовать оперативно, но и как вчера было сказано моим коллегой [помощником президента Юрием] Ушаковым, сейчас работа ведется на рабочем экспертном уровне, — сказал Песков.

Ранее Ушаков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером были полезными и конструктивными. По его словам, беседа выдалась содержательной.

Встреча Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа прошла в Кремле накануне, 2 декабря. Она продлилась почти пять часов. От российской стороны в переговорах участвовали Ушаков, а также спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.