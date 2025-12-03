Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 13:22

В Кремле вспомнили об Украине на фоне коррупционного скандала в ЕС

Песков: коррупционные наклонности Киева хорошо известны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Склонность нынешнего руководства Украины к коррупции хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он упомянул об этом в контексте скандала в ЕС с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, добавив, что это внутреннее дело Евросоюза, сообщает ТАСС.

Вы знаете, коррупция в Киеве и коррупционная наклонность представителей киевского режима хорошо известны. Что касается коррупционных скандалов в Европейском Союзе, это внутреннее дело Европейского Союза, — заявил Песков.

Он добавил, что коррупция присутствует во всех странах мира, каждая борется с ней по-своему, с разным уровнем успеха. В России, по его словам, борьба с коррупцией осуществляется систематически, последовательно и регулярно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украину необходимо вернуть демократию и срочно создать правительство национальной сплоченности, чтобы спасти страну от коррупции. По его словам, необходимо прекратить атаки на антикоррупционные органы.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения. По его словам, кризис завершится свержением украинского президента Владимира Зеленского и военным триумфом России.

Украина
Дмитрий Песков
Россия
Евросоюз
