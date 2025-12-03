Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 13:30

Захарова нашла описание для попыток использовать российские активы

Захарова назвала круговой порукой попытки использовать замороженные активы РФ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова назвала попытки использовать замороженные активы РФ круговой порукой, отметив, что так никогда раньше не делали в Бельгии. Захарова дала такой комментарий в своем Telegram-канале на фоне попыток Великобритании убедить Бельгию использовать активы РФ.

Все так. Кроме одного — так никогда раньше не делали в Бельгии. А в Британии делали. Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать. Круговая порука, — подчеркнула дипломат.

Так Захарова оценила слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что нельзя красть суверенные средства другой страны. Политик отмечал, что Россия не потерпит поражение на поле боя с Украиной. Премьер Бельгии назвал подобные умозаключения Запада сказками.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом ООН. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.

