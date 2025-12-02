«Еврохим» добивается ареста активов Maire на сумму более 171 млрд рублей

Компания «Еврохим Северо-Запад — 2» желает арестовать активы итальянской компании Maire за границей по решению московского суда, который взыскал с нее более 171 млрд рублей, сообщает ТАСС. 27 ноября Арбитражный суд Москвы постановил взыскать эту сумму с Maire S.p.A. из-за невыполнения обязательств по строительству завода аммиака и карбамида в Кингисеппе.

Maire пытается убедить своих акционеров, что решение московского суда — это просто бумага, которую невозможно исполнить за пределами России. Это не так. Везде, где у Maire есть активы и проекты, мы будем добиваться исполнения решения суда, — отметили в организации.

По данным источника, компания готовит обращения о наложении ареста на активы и денежные средства Maire в странах СНГ, государствах БРИКС, странах Африки и Ближнего Востока, где предусмотрено признание российских судебных решений. В «Еврохиме» подчеркнули, что все меры будут направлены на защиту законных прав компании.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу России €7,5 млрд (695 млрд рублей) с немецкой компании Wintershall Dea, юридической фирмы Aurelius Cotta и двух арбитров третейского суда в Гааге. Основанием стало нарушение ответчиками запрета на обращение в иностранные юрисдикции по спору с Россией.