В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях

В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях МИД РФ: Запад не считает нужным объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмом

Запад не стремится объединить с Россией усилия в борьбе с терроризмом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Люблинский на антитеррористической конференции БРИКС+ 2025. По его словам, которые приводит ТАСС, недружественные государства используют антитеррористическую риторику в качестве инструмента политического давления.

Конференция «Национальные и региональные стратегии противодействия терроризму в условиях возникающих новых вызовов и угроз безопасности» проходит в эти минуты в Москве. В ходе выступления Люблинский обвинил страны Запада в политизации антитеррористической повестки.

Мы не видим со стороны коллективного Запада реального стремления консолидировать усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. <...> Для них это инструмент <...> обеспечения собственного доминирования, зачастую с навязыванием своего военного присутствия при поддержании региональной нестабильности, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне нанести упреждающий удар по России направлены на срыв переговорного процесса по Украине. Дипломат обратила внимание, что слова западного офицера прозвучали на фоне активизации контактов по урегулированию кризиса.