03 декабря 2025 в 12:40

Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео

Психотерапевт Ответчиков: не стоит смотреть короткие видео перед сном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
«Скроллинг» ленты и просмотр коротких видео перед сном наносят больше вреда психике, рассказал KP.RU врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА РФ Михаил Ответчиков. Он отметил, что уделять время соцсетям лучше в дневное время.

Важно понимать: даже редкие один–два часа залипания в гаджете перед сном могут быть вреднее, чем четыре часа днем. Ночью мы напрямую вмешиваемся в наступление сна. А значит, страдает и память, а также эмоциональная переработка событий и восстановление мозга, — рассказал Ответчиков.

Психотерапевт призвал отказаться от гаджетов за час до сна. Он посоветовал заменить телефон музыкой, книгой или подкастом.

Ранее Ответчиков рассказал, что просмотр соцсетей приучает мозг к поверхностной работе. По его мнению, «цифровая деменция» влияет на восприятие текста и общий уровень памяти.

