Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы

Президент США Дональд Трамп аннулировал ряд указов, подписанных его предшественником Джо Байденом, чтобы воспрепятствовать саботажу своих распоряжений со стороны военных, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация главы Белого дома не признает юридическую силу законов, подписанных автопером.

Трамп исполнил свою многомесячную угрозу и отменил все президентские указы Байдена, которые были подписаны авторучкой. Трамп пытается добиться лояльности военного истеблишмента и генералитета. Я думаю, что, например, генерала Марка Милли действительно могут подвести под расследование, а Байден его помиловал. Таким образом Трамп хочет показать всем нынешним генералам, что их будет ждать та же участь, если они будут саботировать его приказы по введению войск в американские мегаполисы, по бомбардировкам Венесуэлы, по ударам по лодкам в Карибском море и так далее, — высказался Дудаков.

Он отметил, что среди республиканцев подписанные при Байдене законы считаются нелегитимными. По словам Дудакова, данные указы разрабатывались президентской командой и подписывались ими самостоятельно, а затем, вероятно, глава Белого дома узнавал о них постфактум.

Конечно, Байден — далеко не первый американский президент, который пользовался авторучкой. Другое дело, что предполагалось использовать ее только в самых крайних случаях. Но то, что большинство указов подписывалось таким образом, нетипично для американской политики, поэтому аргументы республиканцев имеют определенную долю легитимности. При этом важно понимать, что Трампу не нужно было придумывать дополнительную мотивацию для отмены указов своего предшественника, потому что они тем и характерны, что следующий президент может их отменить, — добавил Дудаков.

Ранее Трамп объявил, что отменил приказы, подписанные Байденом с помощью автопера. По словам президента США, его предшественник не участвовал в процессе подписания, поэтому эти решения теряют свою юридическую силу.