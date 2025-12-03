Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:37

Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы

Политолог Дудаков: Трамп хочет предотвратить саботаж его приказов военными

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп аннулировал ряд указов, подписанных его предшественником Джо Байденом, чтобы воспрепятствовать саботажу своих распоряжений со стороны военных, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация главы Белого дома не признает юридическую силу законов, подписанных автопером.

Трамп исполнил свою многомесячную угрозу и отменил все президентские указы Байдена, которые были подписаны авторучкой. Трамп пытается добиться лояльности военного истеблишмента и генералитета. Я думаю, что, например, генерала Марка Милли действительно могут подвести под расследование, а Байден его помиловал. Таким образом Трамп хочет показать всем нынешним генералам, что их будет ждать та же участь, если они будут саботировать его приказы по введению войск в американские мегаполисы, по бомбардировкам Венесуэлы, по ударам по лодкам в Карибском море и так далее, — высказался Дудаков.

Он отметил, что среди республиканцев подписанные при Байдене законы считаются нелегитимными. По словам Дудакова, данные указы разрабатывались президентской командой и подписывались ими самостоятельно, а затем, вероятно, глава Белого дома узнавал о них постфактум.

Конечно, Байден — далеко не первый американский президент, который пользовался авторучкой. Другое дело, что предполагалось использовать ее только в самых крайних случаях. Но то, что большинство указов подписывалось таким образом, нетипично для американской политики, поэтому аргументы республиканцев имеют определенную долю легитимности. При этом важно понимать, что Трампу не нужно было придумывать дополнительную мотивацию для отмены указов своего предшественника, потому что они тем и характерны, что следующий президент может их отменить, — добавил Дудаков.

Ранее Трамп объявил, что отменил приказы, подписанные Байденом с помощью автопера. По словам президента США, его предшественник не участвовал в процессе подписания, поэтому эти решения теряют свою юридическую силу.

США
Дональд Трамп
Джо Байден
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.