29 ноября 2025 в 02:03

Трамп отменил действия всех указов, подписанных Байденом

Трамп отменил действия всех указов, подписанных Байденом автопером

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в Truth Social аннулировал действие всех приказов, подписанных его предшественником Джо Байденом с применением автопера — автоматического устройства для подписи документов. По словам американского президента, экс-лидер не был включен в процесс применения устройства, поэтому его решения не имеют силы.

Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы. Применение автопера запрещено, в случае если разрешение на это не давал непосредственно президент Соединенных Штатов, — написал Трамп.

Ранее Трамп поделился в соцсети Truth Social, что успешно прошел когнитивный тест. Он отметил, что получил от врачей оценку «отлично», и предложил своим политическим оппонентам-демократам пройти аналогичную проверку. Глава государства рассказал, что исследование проходило в военном госпитале в Вашингтоне.

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров охарактеризовал Трампа как ярко выраженного нарцисса и эгоцентрика, нуждающегося в постоянном внимании и восхищении. По мнению врача, в поведении главы Белого дома сочетаются противоречивые качества, которые можно сравнить с характеристиками супергероя: безрассудная отвага и определенная доля слабоумия.

Джо Байден
США
Дональд Трамп
указы
