Психиатр Федорович назвал хоббидоггинг нездоровой тенденцией

Некоторые новые тренды напоминают бред сумасшедшего, заявил NEWS.ru психиатр Александр Федорович, комментируя новое увлечение западного общества — хоббидоггинг, когда люди гуляют с выдуманной собакой. По его словам, ничего здорового в этих тенденциях нет. Эксперт отметил, что таким образом восстановиться от стресса, как обещают психологи, нельзя.

Задача всех подобных концепций сводится к тому, чтобы из людей делать дураков. Это нездоровая тенденция. Весьма сомнительно, что таким образом можно улучшить психическое состояние. Восстанавливаться после стресса можно разными способами, но в данном случае продвигается нечто сумасшедшее, — поделился Федорович.

Эксперт акцентировал внимание на том, что это его частное мнение, основанное на богатом, почти сорокалетнем психотерапевтическом опыте. Он отметил, что полностью стресс исключить из жизни нельзя.

С одной стороны, нам говорят, что все подорожает, и тут же призывают не волноваться: «Вот вам веревочка, походите с ней по детской площадке — и станет легче», — пояснил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что антидепрессанты могут негативно сказаться на половой системе и снизить либидо. Кроме того, несмотря на сохранение сексуального возбуждения, после приема препаратов может быть сложно достичь оргазма.