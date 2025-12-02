Россиян предостерегли от борьбы с тревогой с помощью антидепрессантов Врач Павлова: антидепрессанты влияют на половую систему и подавляют либидо

Применение антидепрессантов может оказывать негативное воздействие на функционирование половой системы и приводить к снижению либидо, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, в будущем отказ от подобных препаратов приводит к риску усиления тревожности.

Тревожные и депрессивные расстройства действительно сопровождают поколение зумеров, которые в связи с этим могут отказываться от секса, так как тревога — это не просто чувство, это враг эрекции и возбуждения. Для того чтобы почувствовать облегчение, они используют антидепрессанты, которые убирают проявления депрессии, тревоги, но оказывают прямое влияние на половую систему. Препараты подавляют либидо, так как серотонин, уровень которого повышают эти таблетки, оказывает тормозящее действие на отделы мозга, отвечающие за половое влечение, — предупредила Павлова.

Она также указала на неспособность достичь оргазма при применении антидепрессантов, несмотря на сохранение сексуального возбуждения. По словам врача, в данном случае значительно увеличивается время и усилия, необходимые для его достижения.

Постоянная неуверенность в будущем, финансовые стрессы, климатическая тревога может формировать установку «сначала добиться стабильности, потом жить», куда секс как интимная и уязвимая практика может не вписываться. Такое состояние может привести к новой волне тревоги, чувства неполноценности. Прекращение приема препаратов может усилить депрессию. Поэтому нужно понимать, что, помимо приема антидепрессантов, важно работать дополнительно со специалистами и помогать организму адаптироваться к этим изменениям, — заключила Павлова.

Ранее психолог Ольга Тетерина заявила, что поколение Z часто употребляют антидепрессанты из-за нестабильности в жизни. Также, по ее словам, на это могут влиять отсутствие мотивации и низкая самооценка.