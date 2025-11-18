Живущий в США журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил о распространении в стране тех же негативных тенденций, что наблюдаются во всем мире. В своем YouTube-канале он указал на зависимость местных жителей от социальных сетей и лекарств, а также на углубление политического раскола.

По словам Кучера, значительная часть американцев зависит от транквилизаторов и антидепрессантов. Он также отметил обострение противостояния между сторонниками республиканцев и демократов, но констатировал снижение уровня тяжких преступлений.

Ранее экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что США осознают невозможность навязывания своей воли России. По его мнению, американское руководство столкнулось с новой реальностью, где российские государственные интересы требуют обязательного учета.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил об исчерпании Вашингтоном санкционного потенциала в отношении Москвы. По его оценке, США не признают Россию государством — спонсором терроризма. Последней существенной мерой американской стороны он назвал ограничительные меры против нефтяной отрасли России.