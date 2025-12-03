Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:07

«Это сказки»: премьер Бельгии оценил вероятность поражения РФ на поле боя

Премьер Бельгии де Вевер: на Западе не верят в поражение России на Украине

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Западе не верят в поражение России в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью газете La Libre. Таким образом он прокомментировал инициативу Европейского союза об изъятии российских активов.

Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии, — заявил де Вевер.

Он отметил, что ранее суверенные активы какого-либо государства замораживались исключительно на период конфликта и передавались другой стороне лишь в случае военного поражения в форме репараций. По словам де Вевера, применительно к нынешней ситуации вокруг России подобный исход представляется крайне маловероятным. Он добавил, что ранее никогда не случалось, чтобы одна страна присваивала себе замороженные активы другого государства, используя их в собственных интересах.

Ранее де Вевер написал «резкое» письмо на имя главы Европейской комиссии. Глава правительства раскритиковал позицию Евросоюза по изъятию российских зарубежных активов. Де Вевер убежден, что ЕС только мешает достижению мирного соглашения по Украине.

Россия
Украина
Бельгия
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальник представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий
Нарколог оценил идею ограничивать работу круглосуточных магазинов
«Коварные факторы»: ветеринар назвал вероятную причину гибели 500 тюленей
Зарезали и унесли в подвал: в Кузбассе школьница и ее бойфренд убили мать
Украинская сторона захотела встретиться с представителями Трампа в США
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.