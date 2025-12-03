«Это сказки»: премьер Бельгии оценил вероятность поражения РФ на поле боя Премьер Бельгии де Вевер: на Западе не верят в поражение России на Украине

На Западе не верят в поражение России в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью газете La Libre. Таким образом он прокомментировал инициативу Европейского союза об изъятии российских активов.

Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии, — заявил де Вевер.

Он отметил, что ранее суверенные активы какого-либо государства замораживались исключительно на период конфликта и передавались другой стороне лишь в случае военного поражения в форме репараций. По словам де Вевера, применительно к нынешней ситуации вокруг России подобный исход представляется крайне маловероятным. Он добавил, что ранее никогда не случалось, чтобы одна страна присваивала себе замороженные активы другого государства, используя их в собственных интересах.

Ранее де Вевер написал «резкое» письмо на имя главы Европейской комиссии. Глава правительства раскритиковал позицию Евросоюза по изъятию российских зарубежных активов. Де Вевер убежден, что ЕС только мешает достижению мирного соглашения по Украине.