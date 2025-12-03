Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года

В Таиланде на полгода сняли запрет на продажу алкоголя днем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Таиланде отменили запрет на дневную продажу алкогольных напитков на срок шесть месяцев, сообщает Thai PBS World. Эта норма, действовавшая с 14:00 до 17:00, была введена в 1972 году. Продажа алкоголя разрешалась с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00.

Ограничение не касалось продажи алкоголя в международных аэропортах, а также в заведениях сферы обслуживания и отелях. Послабление также коснулось баров и ресторанов, чьи посетители получили возможность употреблять купленные напитки еще в течение одного часа после прекращения продаж, то есть до 01:00 ночи.

