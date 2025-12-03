Нарколог оценил идею ограничивать работу круглосуточных магазинов

Ограничение работы круглосуточных магазинов станет полезной мерой в борьбе с пьянством, заявил «Ридусу» нарколог Олег Гончаров. При этом он уточнил, что от этого не должны страдать покупатели обычных продуктов.

Неподалеку от моего дома есть ночной магазин. Иногда я заезжаю туда около полуночи, чтобы купить хлеб или что-то еще. Но преимущественно в такие места люди ходят именно за алкоголем. Понятно, что в два часа ночи за хлебом не выходят. Тем более что практически во всех городах сейчас есть службы доставки, — отметил Гончаров.

Так он отреагировал на инициативу членов Заксобрания Кировской области. Они обратились в Госдуму с просьбой разрешить региональным властям ограничивать режим работы подобных торговых точек.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области отложили идею ограничить продажу алкоголя в 2026 году. Соответствующий закон решили не вносить на обсуждение депутатам нижегородского Заксобрания.