В Кремле озвучили причину переноса интервью Путина для СМИ Индии

Президент РФ Владимир Путин запишет интервью 3 декабря, накануне своего визита в Индию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что запись, анонсированная для индийских СМИ, не состоялась днем ранее из-за позднего окончания переговоров с делегацией из США, передает ТАСС.

Нет, вчера уже в час ночи не стали его записывать. Оно будет сегодня записано, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее он отметил, что на данный момент Кремлю неизвестно о желании зарубежных журналистов посетить освобожденные российскими силами Купянск и Красноармейск. Подобные запросы могут возникнуть в будущем, добавил он.

Также Песков заявил, что Россия высоко оценивает политическую волю американского лидера Дональда Трампа и работу его команды в поиске мирного решения украинского кризиса. Признательность за эти усилия он выразил в разговоре с журналистами.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что телефонный диалог между российским и американским лидерами может быть оперативно налажен в любое время. При этом он подчеркнул, что на данный момент конкретные результаты должны достигаться на экспертном уровне.