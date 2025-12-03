Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:16

В Кремле озвучили причину переноса интервью Путина для СМИ Индии

Песков объяснил поздним временем перенос интервью Путина для СМИ Индии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин запишет интервью 3 декабря, накануне своего визита в Индию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что запись, анонсированная для индийских СМИ, не состоялась днем ранее из-за позднего окончания переговоров с делегацией из США, передает ТАСС.

Нет, вчера уже в час ночи не стали его записывать. Оно будет сегодня записано, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее он отметил, что на данный момент Кремлю неизвестно о желании зарубежных журналистов посетить освобожденные российскими силами Купянск и Красноармейск. Подобные запросы могут возникнуть в будущем, добавил он.

Также Песков заявил, что Россия высоко оценивает политическую волю американского лидера Дональда Трампа и работу его команды в поиске мирного решения украинского кризиса. Признательность за эти усилия он выразил в разговоре с журналистами.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что телефонный диалог между российским и американским лидерами может быть оперативно налажен в любое время. При этом он подчеркнул, что на данный момент конкретные результаты должны достигаться на экспертном уровне.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Индия
СМИ
интервью
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен оценила запрет нефти газа из России
Обедающий в одиночестве в армейской столовой Macan попал на фото
Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.