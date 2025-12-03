Пережившая падение с седьмого этажа москвичка впала в кому и умерла

Девушка, которая в 2023 году пережила падение с седьмого этажа, впала в кому, пишет Telegram-канал «Москва+». По данным источника, 21-летняя жительница столицы умерла спустя три месяца.

В 2023 году девушка выпала с седьмого этажа и отделалась переломом руки. В 2025-м ей резко стало плохо в вагоне метро на станции метро «Пражская» в Москве. Москвичка потеряла сознание, а врачи диагностировали кому и доставили ее в больницу. В течение трех месяцев девушка не приходила в себя и скончалась. Других подробностей о ситуации не представлено.

Ранее москвич чудом выжил после падения с девятого этажа жилого дома на Медынской улице. Медики обследовали пациента и констатировали компрессионный перелом позвоночника, который не представляет угрозы для жизни. Мужчина провел в больнице всего сутки.

В Москве ребенок выжил после падения с 10-го этажа жилого дома на козырек подъезда. В ГУ МЧС столицы отметили, что трагедия чуть не произошла на улице Удальцова в Западном административном округе города.