Россиянин упал с девятого этажа и не получил ни одной травмы

Житель Москвы не получил ни одной травмы после падения с девятого этажа

Мужчина чудом выжил после падения с девятого этажа жилого дома на Медынской улице в Москве и при этом не получил серьезных травм, сообщили MK.RU. Медики, обследовавшие пациента, констатировали лишь компрессионный перелом позвоночника, не представляющий угрозы для жизни. После суток наблюдения в реанимации мужчину выписали из больницы.

В материале говорится, что инцидент произошел во вторник около 15:30, когда прохожие обнаружили мужчину на земле и вызвали экстренные службы. Уроженец Кемеровской области, много лет работающий инженером в столице, упал с высоты около 30 метров. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

