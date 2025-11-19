Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 17:49

Россиянин упал с девятого этажа и не получил ни одной травмы

Житель Москвы не получил ни одной травмы после падения с девятого этажа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мужчина чудом выжил после падения с девятого этажа жилого дома на Медынской улице в Москве и при этом не получил серьезных травм, сообщили MK.RU. Медики, обследовавшие пациента, констатировали лишь компрессионный перелом позвоночника, не представляющий угрозы для жизни. После суток наблюдения в реанимации мужчину выписали из больницы.

В материале говорится, что инцидент произошел во вторник около 15:30, когда прохожие обнаружили мужчину на земле и вызвали экстренные службы. Уроженец Кемеровской области, много лет работающий инженером в столице, упал с высоты около 30 метров. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове 11-летний школьник пострадал после обрушения пола на втором этаже торгового центра. Ребенок доставлен в реанимацию. Инцидент произошел вечером 18 ноября, когда группа школьников находилась на фудкорте. У одной из девочек упала на первый этаж помада, и она обратилась к знакомому мальчику с просьбой вернуть ее вещь, предложив ему деньги.

