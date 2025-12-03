Индия хочет закупить еще больше комплексов С-400 после испытаний Глава ФСВТС: Индия хочет приобрести больше российских ЗРК С-400

Индия планирует приобрести еще больше российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» после их эффективного применения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва не исключает такую возможность. В настоящее время стороны обсуждают данный вопрос.

Индийские военные специалисты проявляют живой интерес к новейшим российским системам ПВО, которые очень хорошо себя зарекомендовали, и, естественно, индийская сторона хочет иметь больше подобных систем. Такие перспективы рассматриваются. Работаем вместе с индийскими коллегами в этом направлении, — сказал Шугаев.

Ранее появилась информация, что Индия одобрила закупку у России крупной партии ракет для комплексов С-400. Также одобрен рассчитанный на год контракт с Москвой по техническому обслуживанию ЗРК. Индийские военные намерены закупить перехватчики с дальностью полета 100, 200, 250 и 380 километров, чтобы пополнить запас ракет, использованных в противостоянии Индии и Пакистана.