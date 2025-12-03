Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Королевская семья Британии: новости, Меган «крадет» у Миддлтон Рождество

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock /i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Супруга принца Гарри Меган Маркл пытается «украсть» Рождество у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 3 декабря?

Как Меган пытается украсть у Миддлтон Рождество

Меган Маркл представила рождественский подарочный набор своего бренда — две банки меда и черную кожаную закладку. Последнюю новинку она разрекламировала в соцсетях, опубликовав фото закладки внутри книги Чарли Маккизи «Мальчик, крот, лиса и лошадь». Источник RadarOnline заявил, что выбор бестселлера был «очень осознанным».

«Все знают, что Меган хочет сказать. Реклама книги Маккизи выглядит как намеренная отсылка к рождественскому богослужению Кэтрин. Это воспринимается как очередной тихий выпад, еще один тщательно продуманный колкий выпад», — говорится в статье.

Источник издания считает, что Маркл предпринимает все возможные попытки, чтобы затмить Кейт Миддлтон, которая готовится к концерту «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве 5 декабря. Согласно заявлению Кенсингтонского дворца, в мероприятии примут участие английская певица и актриса Ханна Уоддингем, британский актер Чиветел Эджиофор и исполнитель Дэн Смит. Также принцесса Уэльская заручилась поддержкой американской актрисы Кейт Уинслет, ей будет определена особая роль в праздновании.

Эксперты RadarOnline уверены, что герцогиня Сассекская «пытается вырвать все внимание».

«Люди шутят, что она Гринч из Монтесито — пытается украсть Рождество у Кейт», — заявил инсайдер.

От чего отказался Карл III из-за рака

Карл III Карл III Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В начале февраля 2024 года в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Точный диагноз не раскрывается.

На настоящий момент монарх продолжает лечение от рака и был вынужден отказаться от некоторых своих увлечений из-за состояния здоровья. Карл III объявил, что ему пришлось оставить любимое хобби, которое на протяжении поколений играло важную роль в жизни королевской семьи, — катание на лыжах, сообщает Mirror.

«Дни катания на лыжах остались позади», — заявил он во время визита на фабрику в Мидлсбро.

По данным источника, изначально от этого увлечения Карлу III пришлось отказаться в 2023 году из-за возможного риска травм перед коронацией в мае того же года, а затем его настигла болезнь.

«В начале февраля следующего года король объявил о своем диагнозе, поэтому, по понятным причинам, не смог провести полноценный отпуск», — говорится в статье.

Мария Баранова
М. Баранова
