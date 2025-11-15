Королевская семья Британии: новости, почему Кейт боится смотреть в камеру

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон никогда не смотрит в камеру во время интервью из-за наставления принца Филиппа. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 15 ноября?

Почему Миддлтон боится смотреть в камеру

Кейт Миддлтон получила важный совет от принца Филиппа незадолго до его смерти, из-за которого она до сих пор боится смотреть в камеру. Об этом говорится в книге Джайлса Брандрета «Филипп: последний портрет», сообщает Radar Online.

По данным источника, Филипп, скончавшийся в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, активно готовил Миддлтон к восшествию на престол и просил ее не путать личную славу с публичной ролью в монархии.

«Если ты думаешь, что внимание приковано к тебе лично, то у тебя будут проблемы. В центре внимания твоя роль, то, что ты делаешь, то, что ты поддерживаешь. Это не связано с тобой как с личностью. Ты не знаменитость. Ты представляешь королевскую семью», — сказал он.

Принц Филипп, по словам биографа, научил Миддлтон не смотреть в камеру во время интервью. Так делала и покойная королева Елизавета.

«Я гулял с принцессой Уэльской, она не смотрит в камеру. Во время интервью Кэтрин всегда говорит о сути вопроса, а не о себе», — отметил писатель.

По мнению источников издания, именно благодаря советам Филиппа Миддлтон смогла стать сдержанной и уверенной в себе.

«Филипп с самого начала разглядел в Кейт нечто особенное. Он знал, что однажды она станет королевой, и хотел, чтобы она поняла разницу между тем, чтобы ею восхищались, и тем, чтобы она стала частью истории. Его послание было резким, потому что он считал, что резкость — единственный способ подготовить ее к этому», — говорится в статье.

Как прошло день рождения Карла III

Король Великобритании Карл III 14 ноября отметил свое 77-летие. По случаю празднования в официальном аккаунте королевской семьи в соцсетях было опубликовано обращение к монарху, а также его новые фотографии, которые были сделаны во время прогулки короля по территории поместья Сандрингем. На кадрах Карл III опирается на трость.

Празднование дня рождения прошло в особняке Кифартфа, где имениннику преподнесли торт в форме замка.

Что известно о планах Гарри на тайную поездку в Британию

Принц Гарри планирует тайно организовать рождественскую поездку своих детей в Великобританию, несмотря на возражения супруги Меган Маркл, предпочитающей оставить семью в Калифорнии, пишет RadarOnline.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Frank Augstein/ТАСС

По данным источника, Гарри стремится установить более тесные отношения между своими детьми Арчи и Лилибет и Карлом III.

«У Гарри есть миссия. Он не смирится с тем, что его дети вырастут, так и не узнав о своей британской семье и о том, откуда родом он сам. Он готов пойти против воли Меган в этом вопросе, считая, что эти визиты должны состояться, и как можно скорее», — поделился инсайдер.

