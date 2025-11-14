Стали известны тайные рождественские планы принца Гарри

Принц Гарри планирует тайно организовать рождественскую поездку своих детей в Великобританию, несмотря на возражения супруги Меган Маркл, предпочитающей оставить семью в Калифорнии, пишет RadarOnline. Герцог Сассекский стремится установить более тесные отношения между своими детьми Арчи и Лилибет и королем Карлом III, пока такая перспектива сохраняется. Отмечается, что Гарри намерен настоять на своей идее, даже если это создаст дополнительную напряженность в браке.

В ходе предполагаемого визита он планирует провести встречи с членами семьи, увидеться с друзьями и восстановить утраченные связи, которые были разорваны после его выхода из состава королевской семьи в 2020 году. Хотя публично принц ссылался на соображения безопасности как причину невозможности привезти детей, в частных беседах он выражал желание сохранить их связь с исторической родиной.

Ранее СМИ писали, что возвращение Меган Маркл на съемочную площадку может свидетельствовать о напряженности в ее отношениях с принцем Гарри. Она была замечена на съемках кинокомедии «Близкие друзья» в Лос-Анджелесе, где она исполняет второстепенную роль.

До этого стало известно, что Гарри недоволен активным присутствием супруги в социальных сетях, где она публикует подробности их личной жизни. Принц негативно относится к практике публичной демонстрации частной жизни, хотя осознает, что жена использует его образ для самопрезентации.