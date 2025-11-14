Королевская семья Британии: новости, тайный знак Миддлтон на Дне перемирия

Журналисты раскрыли тайный смысл рубиновых сережек принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, в которых она появилась на службе в День перемирия. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 14 ноября?

Какое значение имеют украшения Миддлтон

Кейт Миддлтон на службе в честь Дня перемирия появилась на публике с бриллиантовыми серьгами с рубином. По данным экспертов Page Six, этот камень является символом рожденных в июле, именно в этот месяц родился сын Уэльских — принц Джордж. Журналисты предполагают, что украшения стали тайным знаком поддержки старшего наследника.

«Это был знак поддержки принцу, который сопровождает ее в рабочих поездках, приуроченных ко Дню памяти, и начинает играть более заметную роль в королевской семье», — говорится в материале.

Авторы статьи обратили внимание, что сережки с рубинами — новое украшение в коллекции принцессы. Ранее она надевала их в мае на военный парад в честь 80-летия Дня Победы, после которого Джордж присоединился к матери на чаепитии в Букингемском дворце в честь ветеранов Второй мировой войны.

Как Гарри и Меган вновь возмутили членов семьи

Члены королевской семьи возмущены поведением принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые веселились на праздновании 70-летия Крис Дженнер в то время, как в Великобритании отмечали День памяти павших — дату, когда вспоминают всех солдат, погибших в военных конфликтах.

«Это так вульгарно. Это действительно показывает, насколько Гарри далек от остальных членов семьи. Эти люди могут быть звездами в Америке, но их показная роскошь противоречит тому, что принц Уильям пытается сделать в своей жизни и в монархии», — прокомментировали поведение Сассекских во дворце.

10 ноября Крис Дженнер отметила свой юбилей в особняке Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз стоимостью $175 миллионов. Инсайдер, присутствовавший на мероприятии, сообщил изданию Page Six, что Меган Маркл во время вечеринки была настроена на продуктивное общение. По его словам, герцогиня активно общалась с влиятельными гостями.

В ходе празднования Сассекские много фотографировались, однако спустя некоторое время их снимки были удалены из аккаунта Крис Дженнер. По мнению журналистов, принц Гарри и Меган Маркл испугались, что кадры разойдутся по СМИ во время празднования Дня памяти.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс

Порывистый ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев