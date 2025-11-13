Королевская семья Британии: последние новости, как дети Кейт узнали о раке

Принц Уильям рассказал, как их с Кейт Миддлтон дети узнали об онкологическом диагнозе матери. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 13 ноября?

Как дети Миддлтон узнали о раке

Принц Уильям признался, что ему было непросто рассказать детям о болезни их матери. Принц Уэльский и Кейт Миддлтон долго не решались объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи, что происходит, но, по словам наследника британского престола, со временем дети сами начали замечать перемены и задавать вопросы.

Когда скрыть «какие-то вещи» не удалось, супруги решили быть с детьми максимально откровенными.

«У каждой семьи есть свои трудности и свои вызовы, и я думаю, что то, как вы справляетесь с этими проблемами, очень индивидуально. Мы предпочитаем гораздо больше общаться с нашими детьми, в этом есть свои плюсы и минусы, иногда тебе кажется, что ты слишком делишься с детьми, хотя, вероятно, не следовало бы. Но в большинстве случаев скрывать от них что-то не получается. Когда нет ответов, возникает гораздо больше вопросов», — поделился он.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Уильяма, подобные разговоры сблизили их семью и помогли детям легче воспринимать происходящее.

О борьбе с раком Миддлтон впервые публично объявила в марте 2024 года. Она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после того, как во время операции на брюшной полости у нее была диагностирована онкология. В сентябре 2024 года Кейт сообщила о завершении лечения.

«Я не могу передать вам, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии. Сейчас я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное для недопущения рецидива. Хоть я и закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий», — отметила она.

Что известно о слухах про беременность Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл спровоцировала волну слухов о беременности после того, как американская некоммерческая организация Baby2Baby опубликовала ее фото в полный рост.

На снимке герцогиня Сассекская запечатлена в черной водолазке и длинной юбке в тон. Именно этот наряд заставил поклонников заподозрить, что Меган Маркл может скрывать округлившийся живот. Пользователи напомнили, что в последнее время она нередко выбирает свободные наряды. В частности, в начале октября супруга принца Гарри появилась на Парижской неделе моды в просторном черном платье Balenciaga.

Официальных комментариев от представителей принца Гарри и Меган Маркл о том, что супруги ждут третьего ребенка, не поступало.

