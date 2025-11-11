Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:57

Принц Уильям рассказал, как дети узнали о раке Кейт Миддлтон

Принц Уильям признался, что было непросто сказать детям о раке Кейт Миддлтон

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Принц Уильям признался, что ему было непросто рассказать детям о болезни его супруги Кейт Миддлтон, пишет HELLO! По словам наследника британского престола, он и его жена долго не решались объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи, что происходит, но со временем они сами начали замечать перемены и задавать вопросы. Принц Уильям отметил, что скрыть «какие-то вещи» не удалось, поэтому супруги решили быть с детьми максимально откровенными.

В этом есть свои плюсы и минусы. Иногда кажется, что рассказываешь детям слишком много, хотя, пожалуй, не стоило бы… Когда нет ответов, возникает гораздо больше вопросов, — разоткровенничался он.

Уильям добавил, что подобные разговоры сблизили их семью и помогли детям легче воспринимать происходящее. Кроме того, родителям пришлось рассказать Джорджу, Шарлотте и Луи об особенностях этого тяжелого диагноза.

Ранее стало известно, что близкий друг герцога и герцогини Кембриджских Бен Дункан погиб после падения с высоты. Его тело обнаружили возле отеля в центре Лондона. Прибывшие медики не смогли спасти ему жизнь. Известно, что он учился вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете и входил в их ближний круг. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

принц Уильям
Кейт Миддлтон
рак
Великобритания
