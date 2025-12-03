«Первое место»: принц Уильям раскрыл подробности о романе с Кейт Миддлтон Принц Уильям заявил, что жил вместе с Кейт Миддлтон в Уэльсе в начале их романа

Принц Уильям в ходе выступления на саммите Уэльса в Ньюпорте поделился, что остров Англси стал первым местом, где он поселился вместе с Кейт Миддлтон. По его словам, которые приводит издание The Independent, он вместе с будущей супругой стал жить там в самом начале их бурного романа.

Уэльс был первым местом, где мы с Кэтрин поселились вместе. На острове Англси. Когда вы обустраиваете дом в Уэльсе, вы становитесь частью семьи из трех миллионов человек, и именно это чувство тепла и принадлежности делает Уэльс непохожим ни на что другое, — рассказал принц.

Ранее принц Уильям рассказал о необычном хобби — вместе с супругой Кейт Миддлтон ему нравится окунаться в холодную воду зимой. Раньше он выражал сомнения по поводу этого вида отдыха.

До этого стало известно, что принц со своей супругой прошел курс у психолога, чтобы справиться с проблемами в браке. Инсайдер утверждал, что союз Уильяма и Миддлтон «переживает не лучшие времена», однако разводиться супруги не планируют. Пара обратилась за помощью к специалисту на фоне слухов об изменах принца с британской моделью Роуз Хэнбери.