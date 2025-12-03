Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:37

«Первое место»: принц Уильям раскрыл подробности о романе с Кейт Миддлтон

Принц Уильям заявил, что жил вместе с Кейт Миддлтон в Уэльсе в начале их романа

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: i-Images /Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Принц Уильям в ходе выступления на саммите Уэльса в Ньюпорте поделился, что остров Англси стал первым местом, где он поселился вместе с Кейт Миддлтон. По его словам, которые приводит издание The Independent, он вместе с будущей супругой стал жить там в самом начале их бурного романа.

Уэльс был первым местом, где мы с Кэтрин поселились вместе. На острове Англси. Когда вы обустраиваете дом в Уэльсе, вы становитесь частью семьи из трех миллионов человек, и именно это чувство тепла и принадлежности делает Уэльс непохожим ни на что другое, — рассказал принц.

Ранее принц Уильям рассказал о необычном хобби — вместе с супругой Кейт Миддлтон ему нравится окунаться в холодную воду зимой. Раньше он выражал сомнения по поводу этого вида отдыха.

До этого стало известно, что принц со своей супругой прошел курс у психолога, чтобы справиться с проблемами в браке. Инсайдер утверждал, что союз Уильяма и Миддлтон «переживает не лучшие времена», однако разводиться супруги не планируют. Пара обратилась за помощью к специалисту на фоне слухов об изменах принца с британской моделью Роуз Хэнбери.

принц Уильям
Кейт Миддлтон
романы
Великобритания
пары
королевская семья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Азиатская страна обратилась за помощью к России после циклона
В Госдуме нашли простой способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.