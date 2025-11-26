Королевская семья Британии: новости, Кейт и Уильяму понадобился психолог

Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон прошел курс у психолога, чтобы справиться с проблемами в браке. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 26 ноября?

Зачем Уэльские обратились к психологу

С 2019 года и на протяжении последующих лет Кейт Миддлтон регулярно сталкивается со слухами об изменах принца Уильяма, что сказалось на их браке, сообщает RadarOnline. По данным источника, принцесса не только попросила убрать предполагаемую любовницу супруга, британскую модель Роуз Хэнбери, из круга общения королевской семьи, но и обратилась вместе с мужем к психологу.

Инсайдер утверждает, что временами брак Уильяма и Миддлтон «переживает не лучшие времена», однако разводиться супруги не планируют.

«С тех пор как в 2019 году появились слухи об их романе, Кейт и Уильям посещали семейного психолога, и, хотя их брак временами переживает не лучшие времена, можно с уверенностью сказать, что они не расстанутся в ближайшее время», — заявил источник.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Маркл заподозрили в клептомании

Супругу принца Гарри Меган Маркл заподозрили в клептомании и присвоении чужого брендового платья, пишет Page Six. Поводом для обвинений стал снимок, который герцогиня Сассекская разместила в соцсетях.

На фото Маркл накрывает праздничный стол, будучи одетой в изумрудное платье бренда Galvan стоимостью примерно $1695. В нем она снималась в 2022 году для обложки журнала Variety.

Источник в мире моды сообщил изданию, что герцогиня забрала платье со съемок, не спрашивая разрешения у стилистов. Журналист Ванесса Григориадис во время выступления в подкасте Эндрю Голда Heretics подтвердила эти слухи.

«Я слышала, что многие вещи так и не были возвращены после того, как Меган надела их на очень громкую фотосессию. Люди, которые занимались организацией съемок, вернули одежду, не проверив все. Никому и в голову не приходило, что Меган может забрать что-то. А несколько месяцев спустя дизайнер сказал: „О боже, подождите-ка, где это платье? Где это украшение? Почему их не вернули?“ Как я слышала, она оправдывалась тем, что не хотела, чтобы кто-то продавал одежду или украшения, которые она надевала, на eBay», — отметила она.

