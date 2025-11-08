Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:48

Королевская семья Британии: новости, Уильям поклялся сохранить брак с Кейт

Принц Уильям, Кейт Миддлтон Принц Уильям, Кейт Миддлтон Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Принц Уильям поклялся, несмотря ни на что, сохранить брак с Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 8 ноября?

Что Уильям сказал о браке с Миддлтон

Принц Уильям в программе актера Юджина Леви «Путешественник поневоле» рассказал некоторые особенности своей личной жизни, которые касаются его детства, взросления и брака с Кейт Миддлтон, сообщает RadarOnline.

В эфире Уэльский признался, что для него важнее всего поддерживать нормальную атмосферу в доме с супругой и их тремя детьми, и он полон решимости не повторять «тех же ошибок», совершенных его родителями — королем Карлом III и принцессой Дианой, после развода которых жизнь Уильяма, как пишет источник, «перевернулась с ног на голову».

«Будущий король поклялся не повторять ошибок прошлого и сделать все возможное, чтобы сохранить свой брак с Миддлтон, несмотря ни на что, включая опровержение слухов 2019 года о том, что у него был роман с подругой семьи Роуз Хэнбери», — говорится в статье.

Уильям в шоу заявил, что, хотя чувства «безопасности, защищенности, любви» были частью его детства, они длились «совсем недолго». По словам инсайдера, принц с ранних лет «поклялся избавить своих детей от той травмы, которую пережил сам».

Что Гарри рассказал о тоске по брату

Принц Гарри в преддверии Дня памяти опубликовал личное эссе под названием «Узы, подшучивания, храбрость: что значит быть британцем», в котором выразил глубокую привязанность к Великобритании и признался в тоске по старшему брату — принцу Уильяму, сообщает The Mirror.

«Хотя сейчас я живу в Соединенных Штатах, Британия была и всегда будет страной, которой я с гордостью служил и за которую боролся. Подшучивания в столовой, в клубе, в пабе, на трибунах — как бы нелепо это ни звучало, именно это делает нас британцами. Я не собираюсь извиняться за это. Мне это нравится», — написал он.

Эксперт по коммуникациям Джуди Джеймс заявила, что Гарри, возможно, даже не осознавая, своим письмом дал понять, как сильно тоскует по родине и по брату. По ее словам, герцог Сассекский всегда был человеком, который ценил дружеские подшучивания, особенно с Уильямом.

Принц Гарри Принц Гарри Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

«Гарри был человеком, который вырос и набрался опыта в шутках, особенно со своим братом Уильямом. Интервью, которые они давали в то время, показывают, что они постоянно подшучивали друг над другом», — обратила внимание Джеймс.

Эксперт считает, что Гарри смущен своей откровенностью. По ее мнению, он словно извиняется перед американской аудиторией и перед своей семьей за проявленную ностальгию и тоску по прошлому.

Кейт Миддлтон
принц Уильям
королевская семья
новости
Мария Баранова
М. Баранова
