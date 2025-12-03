В НАТО дождались первых консультаций США по украинскому плану Politico: США впервые официально проинформировали НАТО насчет плана по Украине

Соединенные Штаты впервые официально провели консультации с другими странами — членами НАТО относительно плана урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Politico. Информацию о состоявшемся брифинге изданию подтвердили дипломаты, знакомые с ситуацией в Альянсе.

По данным издания, мероприятие состоялось в понедельник, 1 декабря. Американскую сторону на нем представлял постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, который проинформировал коллег о переговорах.

Газета отмечает, что данное событие произошло почти через две недели после первых сообщений в прессе о существовании американского плана. Прежде информация о подобных детальных консультациях официально не раскрывалась.

Некоторые союзники по Североатлантическому альянсу, как пишет Politico, полагают, что подобные консультации должны проводиться чаще. Они настаивают на более тесной координации действий и обмену информацией по данному вопросу.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой спорный момент на переговорах по урегулированию конфликта касается оставшихся под контролем Киева территорий ДНР. Он отметил, что Вашингтон старался понять, на какие уступки Украина готова пойти и что сможет дать ей минимальные гарантии безопасности. По словам политика, в этом направлении удалось добиться некоторого прогресса.