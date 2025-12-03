Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:26

Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/ТАСС
Итоги переговоров России и США по Украине были охарактеризованы как «конструктивные», хотя к окончательному компромиссному варианту прийти не удалось. Несмотря на «промежуточный» характер диалога, изменился контекст и подход сторон к вопросу урегулирования конфликта. О трех ключевых моментах в переговорах Кремля и Белого дома читайте в колонке политического аналитика, кандидата исторических наук Александра Чаусова — специально для NEWS.ru.

Политический аналитик, кандидат исторических наук Александр Чаусов Политический аналитик, кандидат исторических наук Александр Чаусов Фото: Личный архив Александра Чаусова

Момент первый. Почему США «умывают руки» в украинском вопросе

Переговоры России и США по мирному урегулированию на Украине, которые начались вечером 2 декабря в Москве, продлились около пяти часов. Американскую делегацию представляли спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа, инвестор и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

От России в переговорах участвовали президент Владимир Путин, спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Последний охарактеризовал беседу как «весьма конструктивную и содержательную», однако отметил, что к компромиссному соглашению сторонам пока прийти не удалось.

«Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят», — подчеркнул чиновник.

По словам Ушакова, в центре внимания были пункты о территориях, а также «обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран». Встречи и диалог двух государств будут продолжены в дальнейшем в аналогичном формате.

Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Казалось бы, приблизительно такие же итоги были и у встречи Путина и Трампа в Анкоридже, однако с тех пор несколько изменился контекст. Параллельно с переговорами в Москве Трамп на встрече с кабинетом министров в Вашингтоне вновь коснулся темы Украины и сделал это в категоричном ключе.

«У нас есть проблема с конфликтом, который наши люди сейчас пытаются урегулировать, между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этом конфликте финансово», — заявил глава Белого дома.

Слова американского президента бывают весьма противоречивы, но, кажется, на этот раз Трамп определился со своим отношением к Украине окончательно. Более того, США через Национальное антикоррупционное бюро Украины и раскрутку коррупционного скандала в высших эшелонах киевской власти весьма активно поспособствовали распространению и закреплению этого отношения в массовом сознании.

Украина перестала быть интересна Трампу как объект капиталовложений, разного рода «сделок» и даже в качестве механизма давления на Россию. Единственное, что ему нужно, — это демонстрация своих политических успехов как глобального миротворца. Поэтому разговор Вашингтона с Москвой входит в куда более конструктивное и предметное русло.

Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru

Момент второй. Почему Европа оказалась вне диалога по Украине

Косвенно версия о том, что США «умывают руки» в отношении Украины, подтверждается реакцией европейских политиков. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль буквально за несколько часов до встречи российской и американской делегаций в Москве заявил, что его страна приветствует миротворческие усилия США.

«Я хотел бы прямо сказать от имени правительства Германии, что мы очень благодарны американской администрации за инициативу, а также за продолжение усилий», — подчеркнул дипломат. И отметил: «Это, конечно, будет невероятно тяжелый процесс для Украины, который может закончиться референдумом».

Есть подозрение, что довольно скоро подобные слова прозвучат и от других европейских чиновников. Но не в силу того, что они внезапно превратились в «голубей мира» или поняли, каково на самом деле положение Украины в конфликте. Ситуация куда прозаичнее: у Европы просто нет ресурсов на то, чтобы «тянуть» киевский режим в одиночку.

К тому же сейчас в Европе на ниве борьбы с коррупцией началось примерно то же, что происходит в последние недели в Киеве. Бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире Службы внешних связей ЕС и Колледже Европы по подозрению в мошенничестве при закупках. По итогам этих мероприятий была задержана бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

По сообщениям западных СМИ, вся европейская дипломатия «была в шоке» и «отказалась от комментариев» по поводу данного инцидента. Теперь все узнали, как с украинского на «общеевропейский» переводится словосочетание «дело Миндича».

Иными словами, Европе вдруг стало не до Украины, а если говорить непосредственно о переговорном процессе, то еще 30 ноября емкую характеристику по этому поводу выдал глава МИД России Сергей Лавров.

«Европа самостоятельно отстранила себя от переговоров по Украине», — подчеркнул российский дипломат, сославшись на то, что провал миротворческих усилий ЕС можно отсчитывать еще с 2014 года.

Свидетельством того, что США также перестали считать Европу полноценным и адекватным участником диалога, может служить и тот факт, что госсекретарь Марко Рубио, который максимально плотно коммуницировал именно с Брюсселем, фактически был «подвинут» от переговорного процесса.

В преддверии визита американской делегации максимально прямолинейно об отношении к Европе заявил и Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что участие европейских политиков в переговорном процессе возможно, если они «вернутся на почву реальности исходя из той ситуации, которая складывается на земле».

Момент третий. Украина не понимает этих перемен и сама закапывает себя

Кажется, единственные, кто не осознал, что ситуация начала кардинально меняться, — представители киевского режима. В день встречи делегаций России и США Украина атаковала ряд российских гражданских объектов своими беспилотниками. Над Республикой Крым, по данным Минобороны РФ, 2 декабря в период с 17.00 до 20.00 было сбито шесть БПЛА.

Также 2 декабря атаке украинского беспилотника в Черном море подвергся российский танкер Midvolga 2. Реакция России на эти действия оказалась максимально прозрачной.

Танкер Midvolga 2. Танкер Midvolga 2. Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ходе Международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Владимир Путин расценил это нападение как пиратство.

«Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции. <…> Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря», — заявил глава государства.

Подобного рода провокации Украины могли бы сработать в прошлом, когда любое нападение киевского режима на гражданские объекты России воспринимались Западом как «военный прорыв», а то и «победа Украины в важном сражении». Однако на текущий момент эти акции, кажется, не принесли Зеленскому и его окружению ничего, кроме новых проблем.

Характерно еще и то, что Путин перед встречей с Уиткоффом и Кушнером посетил не только форум «Россия, вперед!», но и один из пунктов управления Объединенной группировки войск. На обеих площадках глава государства в очередной раз публично коснулся темы СВО, текущего положения дел в зоне конфликта и позиции России в отношении и Киева, и Вашингтона, и Брюсселя.

Фактически эти выступления глава государства использовал как возможность еще раз напомнить «западным партнерам» о ключевых приоритетах России в отношении специальной военной операции и о том, каких именно гарантий ожидает наша страна по итогам мирного урегулирования.

А это, как нетрудно догадаться, признание освобожденных российских территорий, ограничение численности ВСУ, денацификация и демилитаризация Украины. И если Киев не поймет этих императивов дипломатическим путем, то все так или иначе решится непосредственно на поле боя.

