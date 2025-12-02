Стало известно, кто оттеснил Рубио от переговоров с Россией по Украине

Влиятельные фигуры из окружения президента США Дональда Трампа оттеснили госсекретаря Марко Рубио от ключевых переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет британская газета The Times. Речь идет о специальном посланнике Стиве Уиткоффе и зяте американского лидера Джареде Кушнере.

Они стали ведущими переговорщиками с Россией, фактически отодвинув на второй план Рубио, утверждает издание. Последнего в Вашингтоне считают более благосклонным к позиции Киева. Именно Рубио, как утверждает Times, участвовал в доработке первоначального плана из 28 пунктов, согласованного Уиткоффом, Кушнером и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Майами.

Зять президента Трампа и специальный представитель Белого дома стали ведущими американскими переговорщиками с Россией после почти четырех лет войны и фактически оттеснили на второй план госсекретаря США Марко Рубио, — пришли к выводу британские журналисты.

По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике Андрея Климова, приезд Кушнера в Москву говорит об особой важности планируемой встречи между российской и американской сторонами. Данный визит связан не столько с деловыми проектами, сколько с высокой степенью доверия, которой пользуется эмиссар, считает он.