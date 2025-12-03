Стала известна реакция европейских дипломатов на задержание Могерини

Дипломатическая служба Европейского союза была шокирована задержанием бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на территории Бельгии 2 декабря, сообщает издание Le Monde. Дипломаты не понимали, что именно происходит.

Как Европейская комиссия, так и бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказались давать комментарии по поводу данного инцидента. Бывший председатель Европейского совета и президент Брюггского колледжа Херман ван Ромпей заявил, что узнал о задержании лишь спустя несколько часов.

Французское издание также напомнило о неоднозначном назначении Могерини в 2020 году. У нее не было ни достаточного управленческого, ни академического опыта для такой высокой должности. Процесс назначения проходил без должной прозрачности, и многие в то время говорили о возможном «кумовстве» в структурах Европейской комиссии.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что Могерини была задержана на территории Бельгии. Расследование, в рамках которого произошло задержание, связано с возможными случаями мошенничества при заключении государственных контрактов.