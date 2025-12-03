Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 09:08

Стала известна реакция европейских дипломатов на задержание Могерини

Le Monde: дипломаты в ЕС оказались в шоке из-за задержания Могерини

Федерика Могерини Федерика Могерини Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дипломатическая служба Европейского союза была шокирована задержанием бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на территории Бельгии 2 декабря, сообщает издание Le Monde. Дипломаты не понимали, что именно происходит.

Как Европейская комиссия, так и бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказались давать комментарии по поводу данного инцидента. Бывший председатель Европейского совета и президент Брюггского колледжа Херман ван Ромпей заявил, что узнал о задержании лишь спустя несколько часов.

Французское издание также напомнило о неоднозначном назначении Могерини в 2020 году. У нее не было ни достаточного управленческого, ни академического опыта для такой высокой должности. Процесс назначения проходил без должной прозрачности, и многие в то время говорили о возможном «кумовстве» в структурах Европейской комиссии.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что Могерини была задержана на территории Бельгии. Расследование, в рамках которого произошло задержание, связано с возможными случаями мошенничества при заключении государственных контрактов.

евродипломатия
задержания
Евросоюз
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрона обвинили в попытке испортить визит Уиткоффа в Москву
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Захарова объяснила угрозы НАТО нанести превентивный удар по России
«В любом случае»: Певцов заявил о необходимости дойти до пляжей Одессы
Высокопоставленный следователь СК отправлен под стражу по делу о взятке
«Надо учиться жить и работать»: Силуанов высказался о текущем курсе рубля
Мужчина ворвался в офис российской радиостанции и пригрозил устроить взрыв
Пнувшего пенсионерку в лицо курьера уволили и передали его данные полиции
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили на Харьковское направление
Азу по-татарски: готовим на Новый год вкуснейшее восточное рагу!
«Абсолютная глупость»: глава СПЧ осудил практику вырезания сцен из фильмов
Строительство Северо-Сибирской магистрали признали нецелесообразным
Стала известна реакция европейских дипломатов на задержание Могерини
В России с начала года пропали почти 900 детей
Рубио заявил о проблемных «50 километрах» в переговорах по Украине
Стал известен победитель матча «Барселона» — «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги
ЕС решил окончательно отрезать себя от российского газа
В Европе назвали главную цель затягивания конфликта на Украине
Верховный суд России взялся за «дело Долиной»
Помощник Путина раскрыл итоги переговоров с США
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.