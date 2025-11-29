Печатный отчет о встрече Путина и Трампа на Аляске шокировал ЕС WSJ: разведка ЕС была шокирована печатным отчетом о переговорах на Аляске

Европейская разведка оказалась шокирована после распространения печатного отчета о саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает The Wall Street Journal. По данным издания, в документе были приведены подробности экономических проектов Москвы и Вашингтона, речь шла и о совместной добыче редкоземельных металлов в Арктике.

Через несколько дней после событий на Аляске европейское разведывательное агентство распространило печатный отчет в конверте из плотной бумаги среди некоторых высокопоставленных должностных лиц национальной безопасности континента, которые были шокированы его содержанием, — сказано в материале.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки Европейского союза показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.