День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 09:29

Печатный отчет о встрече Путина и Трампа на Аляске шокировал ЕС

WSJ: разведка ЕС была шокирована печатным отчетом о переговорах на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Читайте нас в Дзен

Европейская разведка оказалась шокирована после распространения печатного отчета о саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает The Wall Street Journal. По данным издания, в документе были приведены подробности экономических проектов Москвы и Вашингтона, речь шла и о совместной добыче редкоземельных металлов в Арктике.

Через несколько дней после событий на Аляске европейское разведывательное агентство распространило печатный отчет в конверте из плотной бумаги среди некоторых высокопоставленных должностных лиц национальной безопасности континента, которые были шокированы его содержанием, — сказано в материале.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки Европейского союза показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Аляска
отчеты
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
разведчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
В ГД ответили, останется ли Зеленский при власти после отставки Ермака
Кадры с латвийским истеблишментом больше нельзя выкладывать в Сети
Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Назван топ-3 самых враждебных к России западных политиков
Легионер «Спартака» хочет покинуть клуб из-за жены
Пирожные «Снежные хлопья» — готовлю на Новый год без выпечки за 10 минут
Стало известно, в чем обвинили миллиардера Сулейманова
Юрист озвучила, сколько денег направят на компенсацию сгоревших вкладов
Стало известно, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Сама нежность: праздничные канапе с креветками за 20 минут
Названа причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака
Ветеринар рассказал самый действенный способ спасти проглотившую яд собаку
В Подмосковье задержали завербованного Украиной террориста
Выражение «Эффект Долиной» может попасть в словари
В США раскрыли, от чего отказался Уиткофф в переговорах с Европой
На Сахалине задержан главный инженер после трагедии на стройке
Всемирный день секса 30 ноября: история и идеи для празднования
В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву
Печатный отчет о встрече Путина и Трампа на Аляске шокировал ЕС
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.