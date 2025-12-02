Российский танкер Midvolga 2 засняли после нападения в Черном море

Российский танкер Midvolga 2, подвергшийся нападению в Черном море, попал под удар беспилотника-камикадзе, сообщает Telegram-канал Mash. Он также опубликовал кадры, на которых видны последствия удара. Предполагается, что судно атаковали БПЛА FP-1.

Как уточнил канал, в результате атаки пострадали как минимум два человека — капитан судна и второй механик, у них осколочные ранения. При этом беспилотник летел со стороны Одессы и был оснащен шрапнелью. По данным источника, удар пришелся по ходовой рубке.

Танкер Midvolga 2, следовавший в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся нападению недалеко от побережья Турции в этот вторник, 2 декабря. На борту находятся 13 членов экипажа. При этом судно не запрашивало помощи и продолжило движение в сторону Синопа.

По данным высокопоставленного источника в Анкаре, в атаке на Midvolga 2 в Черном море нашли украинский след. Турция уже донесла спецслужбам страны свою «решительную и предельно четкую» реакцию.

Турецкий эксперт по вопросам безопасности Гюнгер Явузаслан не исключил, что в Черном море может появиться особый коридор безопасности. По его словам, гражданские суда должны сопровождать военные корабли.