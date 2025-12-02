В Турции заговорили о создании коридора для гражданских судов в Черном море

В Турции заговорили о создании коридора для гражданских судов в Черном море CNN Turk: в Черном море могут создать коридор безопасности для гражданских судов

Особый коридор безопасности может появиться в Черном море, такое мнение в эфире телеканала CNN Turk высказал турецкий эксперт по вопросам безопасности Гюнгер Явузаслан. По его словам, в связи с недавними атаками на танкеры у берегов Турции гражданские суда должны сопровождать военные корабли.

Такой коридор по примеру зернового, созданного в рамках черноморской зерновой инициативы, может быть организован. Задачу по обеспечению безопасности судоходства гражданских судов на себя могут взять турецкие ВМС, — сказал Явузаслан.

Ранее российский танкер Midvolga 2, следовавший в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся нападению в 80 морских милях от побережья Турции. На борту находятся 13 членов экипажа, все они в порядке. При этом судно не запрашивало помощи и продолжило движение в сторону Синопа.

По данным высокопоставленного источника в Анкаре, в атаке на российский танкер Midvolga 2 в Черном море нашли украинский след. Турция уже донесла спецслужбам страны свою «решительную и предельно четкую» реакцию.