Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного в России Голикова: число вакансий на одного безработного в России выросло с 6 до 25

Число вакансий на одного безработного в России выросло вчетверо за последние годы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании «Кадры будущего: 2026-2032 — основные тренды», которое транслировалось во «ВКонтакте». По ее словам, на отдельных рабочих специалистов приходится более 25 предложений, а на операторов и водителей спецтехники — от трех до семи.

За последние годы с учетом отраслевого перетока кадров количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специалистам. И с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Это привело к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза, — сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что профессии швеи и сварщика станут самыми востребованными в стране на ближайшие семь лет. По ее мнению, эти специальности уже определены как ключевые в практически сформированном прогнозе потребности в кадрах. Голикова отметила, что их роль особенно важна для развития экономики и технологического суверенитета России.

Ранее вице-премьер сообщила о рекордном уровне занятости среди трудоспособного населения России — 61,4%. По данным Голиковой, с 2020 года численность занятых граждан увеличилась на 4 млн человек, причем положительная динамика отмечается и среди молодежи в возрасте 15–24 лет.