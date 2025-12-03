Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами

Банк России рассматривает возможность пересмотра позиции по регулированию скидок в пользу маркетплейсов, сообщил «Известиям» зампред регулятора Алексей Гузнов. Центробанк может отложить внесение изменений в законодательство, учитывая сложившуюся спорную ситуацию.

Зампред ЦБ пояснил, что суть дискуссии заключается в выстраивании механизма оплаты товаров на торговых площадках. Он отметил, что позиция банков, которые не входят в структуру маркетплейсов, была услышана регулятором, однако существует и иная точка зрения финансовых организаций, аффилированных с платформами.

Свои предложения мы сформулировали. Активность в публичном поле достаточно высока. Какие-то решения и варианты, каким образом корректировать действующий закон либо отложить эту корректировку, появятся в самое ближайшее время, — добавил Гузнов.

Изначально Банк России придерживался иной позиции, поддерживая мнение о недобросовестной конкуренции. На одном из отраслевых форумов глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что практика скидок при оплате картами «своих» банков не является полностью справедливой.

Поводом для дискуссии стало коллективное обращение руководителей крупнейших банков в госорганы. Они предлагали законодательно запретить маркетплейсам предоставлять скидки при использовании карт аффилированных с ними кредитных организаций.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что маркетплейсы приняли решение развивать собственные банковские проекты, вместо того чтобы создавать альянсы с уже существующими крупными игроками рынка. Он отметил, что его организация предлагала и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть «серьезные расхождения в позициях».