Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:30

Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами

ЦБ: решение о скидках по картам банков маркетплейсов может быть пересмотрено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Банк России рассматривает возможность пересмотра позиции по регулированию скидок в пользу маркетплейсов, сообщил «Известиям» зампред регулятора Алексей Гузнов. Центробанк может отложить внесение изменений в законодательство, учитывая сложившуюся спорную ситуацию.

Зампред ЦБ пояснил, что суть дискуссии заключается в выстраивании механизма оплаты товаров на торговых площадках. Он отметил, что позиция банков, которые не входят в структуру маркетплейсов, была услышана регулятором, однако существует и иная точка зрения финансовых организаций, аффилированных с платформами.

Свои предложения мы сформулировали. Активность в публичном поле достаточно высока. Какие-то решения и варианты, каким образом корректировать действующий закон либо отложить эту корректировку, появятся в самое ближайшее время, — добавил Гузнов.

Изначально Банк России придерживался иной позиции, поддерживая мнение о недобросовестной конкуренции. На одном из отраслевых форумов глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что практика скидок при оплате картами «своих» банков не является полностью справедливой.

Поводом для дискуссии стало коллективное обращение руководителей крупнейших банков в госорганы. Они предлагали законодательно запретить маркетплейсам предоставлять скидки при использовании карт аффилированных с ними кредитных организаций.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что маркетплейсы приняли решение развивать собственные банковские проекты, вместо того чтобы создавать альянсы с уже существующими крупными игроками рынка. Он отметил, что его организация предлагала и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть «серьезные расхождения в позициях».

Россия
маркетплейсы
Центробанк РФ
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.