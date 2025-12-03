Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:22

Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля

Аналитик Голубовский: сглаживать курс рубля должны банки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сглаживать курс рубля должны Центробанк или ряд крупных банков вручную, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский. Он предложил отойти от «плавающего курса» в пользу «валютного коридора».

Поэтому в этой ситуации было бы неплохо, если бы кто-то, например ЦБ или картель крупнейших российских банков, договорился бы сглаживать эти колебания. Потому что наценки на импорт — это вклад в инфляцию, — рассказал Голубовский.

По его мнению, сейчас невозможно грамотно предсказать курс рубля. Аналитик отметил, что все в этом году провалили прогнозы.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что на курс рубля в 2025 году влияют новые скрытые факторы, которые плохо учитываются в прогнозах Банка России и правительства. Среди них майнинг криптовалюты как новый элемент экспорта, меры по ограничению импорта, а также замещение внешнего долга внутренним финансированием.

