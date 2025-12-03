Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля

Сглаживать курс рубля должны Центробанк или ряд крупных банков вручную, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский. Он предложил отойти от «плавающего курса» в пользу «валютного коридора».

Поэтому в этой ситуации было бы неплохо, если бы кто-то, например ЦБ или картель крупнейших российских банков, договорился бы сглаживать эти колебания. Потому что наценки на импорт — это вклад в инфляцию, — рассказал Голубовский.

По его мнению, сейчас невозможно грамотно предсказать курс рубля. Аналитик отметил, что все в этом году провалили прогнозы.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что на курс рубля в 2025 году влияют новые скрытые факторы, которые плохо учитываются в прогнозах Банка России и правительства. Среди них майнинг криптовалюты как новый элемент экспорта, меры по ограничению импорта, а также замещение внешнего долга внутренним финансированием.