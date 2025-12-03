Россиян сильно заинтересовала куртка Дмитриева с цитатой Путина В РФ раскупили куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с американцами

Куртка с вышитой цитатой президента России Владимира Путина, в которой глава РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американскими представителями по Москве 2 декабря, была полностью распродана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национального центра «Россия». Там добавили, что стоимость одного такого изделия составляет примерно 24 тыс. рублей.

Черная куртка, являющаяся частью мерча центра, украшена государственным гербом, надписью «Россия», а также автографом и цитатой Путина: «Россия не та страна, которая чего-то боится». Именно в этой вещи Дмитриев сопровождал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.

Представитель пресс-службы организации уточнил, что был раскуплен весь тираж курток. Он также отметил, что возможен выпуск дополнительной партии, и порекомендовал следить за анонсами.

Ранее директор ресторана Savva Максим Романцев рассказал, что Стив Уиткофф вновь проявил слабость к чебурекам во время обеда в заведении во вторник. По его словам, политику подали рыбные и мясные закуски. В пример ресторатор привел посикунчики с крабом — уральские жареные пирожки.