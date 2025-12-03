Слуцкий напомнил о самом мощном факторе в переговорах по Украине

Успехи Вооруженных сил России на поле боя по-прежнему остаются важнейшим и мощнейшим фактором в процессе переговоров, заявил в эфире телеканала «Россия 24» председатель комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, продвижение ВС РФ заставляет колебаться западных политиков.

Это важнейший и мощнейший фактор, в том числе для тех, кто еще недавно стоял на открыто русофобских позициях. Может быть, в глубине души, к сожалению, он на них и остается, но, исходя из наших успехов на фронте, их позиция претерпевает колебания, — сказал Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа и усилия его администрации в поисках мирного урегулирования на Украине. Он выразил признательность за эту работу.

Песков также считает, что переговоры с США по украинскому урегулированию должны пройти в тишине, чтобы стать более продуктивными. Он выразил надежду, что Вашингтон также будет следовать этому принципу.