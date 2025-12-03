Американца будут судить в российском СИЗО Суд над американцем Гилманом проходит в выездном формате в СИЗО Воронежа

Суд над американским гражданином Робертом Гилманом проходит в выездном формате в следственном изоляторе Воронежа, сообщает ТАСС. Сегодня, 3 декабря, в Центральном районном суде города должны были состояться прения сторон по нескольким эпизодам уголовного дела. Однако было принято решение перенести заседание в СИЗО, так как обвиняемый не был доставлен в здание суда.

На данный момент они еще не вернулись из следственного изолятора, они там рассматривают. [Судебное заседание перенесено в СИЗО], потому что его не доставили. <…> Да, должны быть прения, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Ранее сообщалось, что рассмотрение нового уголовного дела в отношении Гилмана было также перенесено Центральным районным судом Воронежа. Изначально заседание было перенесено на 11 ноября по причине «недоставления подсудимого». Американский гражданин вновь предстал перед судом за избиение сотрудников ФСИН в колонии, где он отбывает наказание по предыдущему приговору. Судебный процесс по новому делу начался летом текущего года. На предыдущем слушании Гилман заявлял о возникновении у него провалов в памяти.

