03 декабря 2025 в 13:30

Американца будут судить в российском СИЗО

Суд над американцем Гилманом проходит в выездном формате в СИЗО Воронежа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Суд над американским гражданином Робертом Гилманом проходит в выездном формате в следственном изоляторе Воронежа, сообщает ТАСС. Сегодня, 3 декабря, в Центральном районном суде города должны были состояться прения сторон по нескольким эпизодам уголовного дела. Однако было принято решение перенести заседание в СИЗО, так как обвиняемый не был доставлен в здание суда.

На данный момент они еще не вернулись из следственного изолятора, они там рассматривают. [Судебное заседание перенесено в СИЗО], потому что его не доставили. <…> Да, должны быть прения, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Ранее сообщалось, что рассмотрение нового уголовного дела в отношении Гилмана было также перенесено Центральным районным судом Воронежа. Изначально заседание было перенесено на 11 ноября по причине «недоставления подсудимого». Американский гражданин вновь предстал перед судом за избиение сотрудников ФСИН в колонии, где он отбывает наказание по предыдущему приговору. Судебный процесс по новому делу начался летом текущего года. На предыдущем слушании Гилман заявлял о возникновении у него провалов в памяти.

До этого стало известно, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил в общей сложности 25 лет лишения свободы. По новому уголовному делу Бабушкинский суд Москвы приговорил его к 23 годам колонии строгого режима. Государственное обвинение требовало для Фургала именно 25 лет заключения.

