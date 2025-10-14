Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:53

В Воронеже перенесли заседание по делу американца Гилмана

Рассмотрение дела американца Роберта Гилмана в воронежском суде отложили

Роберт Гилман Роберт Гилман Фото: Андрей Архипов/РИА Новости

Центральный районный суд Воронежа перенес рассмотрение нового уголовного дела в отношении гражданина США Роберта Гилмана, что следует из карточки дела на сайте суда. Американца судят по статье о применении насилия к сотрудникам службы исполнения наказаний. Заседание перенесено на 11 ноября в связи с «недоставлением подсудимого».

Центральный районный суд Воронежа начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Гилмана в августе 2025 года. На суде Гилман заявил о случавшихся у него провалах памяти. До этого он не жаловался на здоровье.

Гилмана задержали в январе 2022 года на вокзале в Воронеже за устроенную им драку в поезде Сухум — Москва. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. Суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима, в мае 2023 года этот срок сократили на год. После на Гилмана завели новое дело, когда он несколько раз ударил следователя и применил физическое насилие в отношении инспектора в СИЗО, куда его перевели на период следствия.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. «Королева марафонов» сократили срок пребывания в колонии на полгода.

