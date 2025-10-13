Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей, в Савеловском суде

Суд смягчил наказание Блиновской Мосгорсуд изменил приговор Блиновской и смягчил наказание до 4,5 лет колонии

Мосгорсуд изменил приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной ранее на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, смягчив наказание до 4,5 лет. В ближайшее время она выйдет из СИЗО, сообщает ТАСС.

Приговор Савеловского районного суда Москвы изменить, назначить осужденной Блиновской Елене Олеговне наказание в виде 4,5 года лишения свободы, — говорится в определении суда.

При этом другие аспекты первого приговора оставили без изменений. Суд отказался удовлетворять апелляционные жалобы в остальной части. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в апелляции Блиновская попросила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Кроме того, в материалах указано, что осужденная «полностью раскаялась в содеянном», а отчуждение блогера от социума губительно сказывается на состоянии ее детей, не достигших совершеннолетия.

До этого стало известно, что бизнес Блиновской в сфере глэмпинга могут конфисковать для погашения долгов. Сама «королева марафонов» отбывает наказание за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.