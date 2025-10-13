Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке наказания из-за детей

Московский городской суд рассмотрит в понедельник, 13 октября, апелляционную жалобу на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной Савеловским судом Москвы на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, передает ТАСС. В материалах дела сказано, что женщина попросила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

Кроме того, в апелляции указано, что осужденная «полностью раскаялась в содеянном». Отчуждение блогера от социума губительно сказывается на состоянии ее детей, не достигших совершеннолетия, подчеркивается в документе.

Ранее стало известно, что бизнес Блиновской в сфере глэмпинга могут конфисковать для погашения долгов. Сама «королева марафонов» отбывает наказание за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Также выяснилось, что с компании, которая ранее принадлежала мужу Блиновской Алексею, требуют взыскать 45 млн рублей. В СМИ писали, что эта сумма должна быть направлена на частичное погашение задолженности самой «королевы марафонов». Речь идет об ООО «Аквакультура», которое специализировалось на оптовых поставках рыбной и морепродукции. Алексей Блиновский являлся владельцем этой фирмы, однако успел выйти из ее состава до официального признания компании банкротом.