Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 03:17

Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке наказания из-за детей

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Московский городской суд рассмотрит в понедельник, 13 октября, апелляционную жалобу на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной Савеловским судом Москвы на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, передает ТАСС. В материалах дела сказано, что женщина попросила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

Кроме того, в апелляции указано, что осужденная «полностью раскаялась в содеянном». Отчуждение блогера от социума губительно сказывается на состоянии ее детей, не достигших совершеннолетия, подчеркивается в документе.

Ранее стало известно, что бизнес Блиновской в сфере глэмпинга могут конфисковать для погашения долгов. Сама «королева марафонов» отбывает наказание за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Также выяснилось, что с компании, которая ранее принадлежала мужу Блиновской Алексею, требуют взыскать 45 млн рублей. В СМИ писали, что эта сумма должна быть направлена на частичное погашение задолженности самой «королевы марафонов». Речь идет об ООО «Аквакультура», которое специализировалось на оптовых поставках рыбной и морепродукции. Алексей Блиновский являлся владельцем этой фирмы, однако успел выйти из ее состава до официального признания компании банкротом.

Елена Блиновская
Мосгорсуд
дети
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дудаев высказался об отмене голосования за дизайн новой банкноты
В Одессе прогремела серия взрывов
Трамп раскрыл, в каком случае может передать Киеву Tomahawk
Россиянам раскрыли, можно ли объединить соседние квартиры в одну
Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке наказания из-за детей
Трамп уверен, что Путин решит конфликт на Украине
Большинство чехов высказались за привлечение Бабиша к суду
Мощный пожар унес жизни двух человек в ЛНР
Трамп объявил о конце войны в Газе
Атака ВСУ на нефтебазу в Феодосии 13 октября: пожар, пострадавшие, детали
ВМС Украины получили подарок от Европы
Биолог дал совет, как отстирать кофейные пятна
Росавиация заявила о закрытии аэропорта на юге России
SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону сработала ПВО
«Мало пачкается, не рвется»: бойцы СВО оценили новую форму для армии России
Трамп заявил, что может поговорить о ракетах Tomahawk с Путиным
В Астрахани закрыли аэропорт
Стало известно, когда начнется освобождение израильских заложников
Фильм «Родители тут рядом» не допустили в прокат
БПЛА пробил крышу жилого дома в Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.