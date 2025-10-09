Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:36

Бывший бизнес мужа «королевы марафонов» оказался в огромных долгах

Mash: с бывшей фирмы Блиновского «Аквакультура» требуют взыскать 45 млн рублей

Алексей Блиновский Алексей Блиновский Фото: t.me/moscowcourts*

С компании, которая ранее принадлежала мужу известной бизнес-тренерши Елены Блиновской Алексею, требуют взыскать 45 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, эта сумма должна быть направлена на частичное погашение задолженности самой «королевы марафонов».

Речь идет об ООО «Аквакультура», которое специализировалось на оптовых поставках рыбной и морепродукции. Алексей Блиновский являлся владельцем этой фирмы, однако успел выйти из ее состава до официального признания компании банкротом.

Согласно официальным документам, Елена Блиновская предоставила «Аквакультуре» заем на общую сумму 45 млн рублей. Предполагается, что она ранее вела предпринимательскую деятельность через своего супруга, используя аналогичную схему работы с глэмпинг-отелями.

Представители компании в комментарии Mash подтвердили факт получения данного займа, отказавшись давать дальнейшие комментарии по соображениям коммерческой тайны. Общий долг Блиновской перед бюджетом превышает 900 млн рублей, которые придется отдать в казну, напомнили авторы.

Ранее стало известно, что бизнес Блиновской в сфере глэмпинга могут конфисковать для погашения долгов. Сама «королева марафонов» отбывает наказание за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

Россия
бизнес
Елена Блиновская
долги
компании
