200 тысяч рублей на подработке: кому готовы столько платить в 2026 году

Согласно анализу данных сервиса «Авито Подработка», по итогам десяти месяцев 2025 года услуги мастера по ремонту компьютеров стали самым высокооплачиваемым видом частичной занятости. Средний заработок специалистов в этой сфере почти достиг 100 тыс. рублей. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, спрогнозировали, какой вид подработки станет наиболее прибыльным в 2026 году.

Кто больше всего получал на подработке в 2025 году

«Самой высокооплачиваемой подработкой с января по октябрь 2025-го оказалась позиция компьютерного мастера — среднее предлагаемое вознаграждение составило около 99 362 руб. в месяц», — говорится в исследовании «Авито Подработки».

Аналитики отмечают, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

Наибольший рост интереса со стороны соискателей отмечен в категории «кладовщик»: количество откликов на эти вакансии для подработки увеличилось в 2,3 раза (на 125%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний уровень предлагаемого месячного дохода для данной позиции составляет 34 519 руб. при условии неполной занятости.

На втором месте по динамике откликов находятся комплектовщики. Число желающих занять такую вакансию на подработке выросло в 2,2 раза (на 120%). Среднее вознаграждение для этой категории исполнителей составляет 28 633 руб. в месяц.

Замыкают тройку лидеров по спросу упаковщики, интерес к вакансиям которых вырос на 112%. Работа предполагает упаковку товаров с применением ручного труда или техники. Средний предлагаемый доход — 25 341 руб. в месяц при неполной занятости.

Как растет спрос на подработку со стороны россиян

В исследовании утверждается, что интерес к подработке продолжает расти. Так, более 19% опрошенных работающих россиян трудятся еще где-то, помимо основного места, в то же время около 33% планируют начать это в ближайшее время.

По данным сервиса, с января по октябрь 2025 года в целом по России количество откликов на предложения частичной занятости увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Исполнители все чаще выбирают формат частичной занятости, потому что он позволяет самостоятельно подбирать удобный график, объем задач и наращивать совокупный доход, а для бизнеса это способ точечно закрывать потребность во временном персонале», — комментирует директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Почему россияне ищут подработку

По словам заместителя генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова, платформенная экономика на рынке труда является драйвером тренда последних лет — перехода все большего числа людей к гибким форматам занятости. С одной стороны, растет потребность в увеличении бюджета нерабочего времени, с другой стороны, усиливается потребность в деньгах на фоне инфляции.

«Фактически такие платформы создают привлекательные условия и предоставляют доступ к сдельным и проектным форматам занятости, однако параллельно создают и риски на рынке труда», — объясняет собеседник NEWS.ru.

Аймалетдинов выделяет три ключевых риска такой модели занятости. Для работников это означает получение фрагментарного, неглубокого опыта без перспективы профессионального развития. Для бизнеса — снижение заинтересованности в инвестициях в команду, ее обучение и сплочение.

Главный же удар приходится на психологическое состояние самих сотрудников. Режим, сочетающий основную работу с подработками, порождает более высокий уровень стресса, чем стандартная занятость. Таким образом, стремление к гибкости зачастую оборачивается ростом тревожности и риском выгорания.

Где искать высокооплачиваемую подработку

По данным hh.ru, предоставленным NEWS.ru, в начале зимы самую высокую заработную плату на подработке предлагают водителям — 186,9 тыс. руб. На втором месте по уровню медианного дохода находятся курьеры (176,5 тыс. руб.), на третьем — разнорабочие (120,8 тыс. руб.). Также в топ-5 входят инженеры по охране труда (112 тыс. руб.) и упаковщики (107,2 тыс. руб.).

Руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой советует освоить несколько массовых занятий для подработки. «Начать, пока нет профессиональных навыков, можно с курьерства, такси или клининга», — говорит он NEWS.ru.

Эксперт подчеркивает, что для большинства видов подработки необходимы специальные, часто узкопрофессиональные навыки. Например, работа дизайнером, копирайтером или корректором требует в первую очередь высокой грамотности и владения профессиональными инструментами.

Другим перспективным направлением является работа с детьми: репетиторство, развивающие занятия или психологическое консультирование. Так, услуги детского психолога в Московском регионе оцениваются в среднем от 3 тыс. руб. за сеанс. Проведя несколько консультаций в день, специалист может стабильно зарабатывать от 10 тыс. руб. в день.

К востребованным навыкам, которые можно монетизировать, эксперт также относит массаж и остеопатию. Квалифицированный мастер в этой сфере зарабатывает от 5 тыс. до 7 тыс. руб. за одну процедуру.

