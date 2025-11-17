Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стали известны самые прибыльные сферы для работающих пенсионеров

Сфера логистики считается самой прибыльной в России для работающих пенсионеров

Транспортная и логистическая отрасль предлагает наиболее высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в России. Средняя заработная плата в этой сфере достигает 110,8 тыс. рублей, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Такие данные были получены в результате совместного анализа специализированных сервисов по трудоустройству. Исследование демонстрирует изменение отношения работодателей к специалистам старшего поколения.

Современные компании все чаще целенаправленно ищут кандидатов зрелого возраста, отмечая их профессиональный опыт и отработанные годами компетенции. Эти качества зачастую превосходят возможности молодых специалистов, что обеспечивает пенсионерам устойчивую востребованность на рынке труда.

Помимо логистики, достойные уровни оплаты труда предлагаются в сфере производства и агропромышленного комплекса, где пенсионеры могут получать около 106,7 тыс. рублей. Строительная отрасль и рынок недвижимости готовы платить специалистам старшего поколения в среднем 100,4 тыс. рублей. Даже пенсионеры без узкопрофильного опыта работы могут рассчитывать на заработок до 91 тыс. рублей.

Ранее ЛДПР разработала законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров продолжительностью пять дней. Данная мера направлена на профилактику профессионального выгорания, сохранение здоровья и поддержание трудоспособности указанных категорий граждан.

