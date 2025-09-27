Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:30

Подработка для студентов: как найти вакансию и совместить работу с учебой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ищете подработку для студентов? Это отличный способ стать финансово независимым, получить первый профессиональный опыт и понять, чем вы хотите заниматься в будущем. Но главный вопрос, который волнует всех: кем устроиться и как совместить работу с учебой без ущерба для успеваемости. Давайте разберемся вместе.

Студенты начинают работать по разным причинам: кому-то не хватает стипендии, кто-то хочет помочь родителям или копить на свои цели. Подработка доступна учащимся как очной, так и заочной формы обучения, но последним, конечно, проще найти время. С 16 лет подростки могут официально трудоустраиваться по общим правилам, а с 15 — с согласия родителей. В 2025 году эти нормы не меняются.

Куда пойти, куда податься?

Студентов с радостью берут в сферах, где важны гибкость, обучаемость и энергичность. Это ретейл (продавцы-консультанты, кассиры), общественное питание (бариста, официанты), курьерские службы, колл-центры, а также цифровые профессии — SMM-менеджеры, копирайтеры, помощники маркетологов. Многие компании специально создают программы стажировок для будущих специалистов.

Часто подработка может стать стартом карьеры. Проявив себя ответственным сотрудником, можно после окончания вуза получить предложение о постоянной работе на более высокой позиции. Перспективными в этом плане являются вакансии помощников в IT, гостиничном бизнесе, рекламе и финансах. Работая в свободное время, студент может рассчитывать не только на зарплату, но и на бесценный опыт, рекомендации и полезные связи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На что может рассчитывать студент-трудоголик?

Работодатели, как правило, предлагают студентам гибкий график или неполный рабочий день. Основные требования — это ответственность, желание учиться и хорошая успеваемость в вузе. Опыт чаще всего не требуется.

Заработок студента на подработке зависит от отрасли, графика и региона, но обычно составляет от 10 000 до 30 000 рублей в месяц.

Чтобы успешно совмещать работу и учебу, важно четко планировать свое время, использовать академический и выбирать вакансии с плавающим графиком. Не бойтесь обсуждать с руководством свою учебную нагрузку.

Таким образом, найти удобный вариант подработки для студентов — вполне реальная задача. Главное — правильно определить, кем устроиться и как совместить работу с учебой, чтобы это приносило и доход, и удовольствие. Начните поиск уже сегодня, и ваши усилия обязательно окупятся!

Ранее мы рассказывали, как студентам возвращаться к продуктивной учебе после каникул или отпуска.

