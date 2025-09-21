«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 08:27

Депутат назвал новый способ получения социальных выплат

Депутат Немкин: с 1 октября можно будет получать соцвыплаты в цифровых рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 октября россияне получат возможность оформлять часть социальных выплат в цифровых рублях, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. Он уточнил, что следующий этап начнется с 1 января 2026 года, когда цифровой рубль станет доступен для любых федеральных выплат.

Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате. Важно подчеркнуть: речь идет не об отмене привычных способов расчетов, а о расширении возможностей. Граждане смогут сами выбирать, получать ли выплаты на карту, наличными или в цифровых рублях, — заявил парламентарий.

Ранее заместитель генерального директора Делового центра экономического развития СНГ Александр Гриф заявил, что с 2026 года у граждан также появится возможность получать заработную плату в цифровых рублях. При этом эксперт подчеркнул, что никакого принуждения к этому не будет. Форма выплаты останется на выбор: наличные средства, перевод на банковский счет или цифровые рубли.

До этого аналитик Игорь Расторгуев сообщил, что выплаты зарплат цифровыми рублями в первую очередь коснутся работников бюджетной сферы. В эту категорию входят сотрудники федеральных и региональных ведомств, государственных компаний, а также учителя и врачи. Расторгуев отметил, что апробация новых финансовых инструментов традиционно начинается с этой группы.

